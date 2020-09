Warszawa. Awaria metra. Pasażerowie uwięzieni w tunelu

- Po godz. 10 doszło do awarii pociągu metra, który znajduje się obecnie między stacjami Centrum a Politechnika - poinformowało WawaLove Biuro Prasowe Metra Warszawskiego.

W pociągu są pasażerowie. - Procedury są takie, że będziemy chcieli pociąg uruchomić. Jeżeli się to nie uda, będziemy próbowali go przepchnąć do najbliższej stacji. Nie przewidujemy wypuszczania pasażerów w środku tunelu - przekazało Biuro Prasowe.