Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Chodzi o wyciek do Wisły

W Warszawie doszło do awarii kolektora w oczyszczalni ścieków Czajka. Władze miasta zdecydowały się na kontrolowany spust nieczystości do Wisły. - Nie ma powodu do niepokoju - uspokaja prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Warszawa. W związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka doszło do spustu nieczystości do Wisły (Forum, Fot: Rafał Chmielewski)

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w godzinach porannych doszło do awarii kolektora, który przesyła część ścieków z lewobrzeżnej strony stolicy do oczyszczalni ścieków Czajka. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Administracji w Warszawie podjął decyzję o kontrolowanym spuście nieczystości do Wisły.

Warszawa. Rafał Trzaskowski o awarii oczyszczalni ścieków Czajka

- Niestety, wróciliśmy do sytuacji sprzed roku 2012, gdzie ścieki były bezpośrednio odprowadzane do Wisły. Chciałem wszystkich uspokoić. Woda jest zdatna do picia i bezpieczna. Miejsce, gdzie doszło do upustu ścieków jest poniżej wszelkich ujęć wody. Dzisiaj odbył się sztab kryzysowy, żeby rozmawiać o tym, jak wygląda awaria oczyszczalni ścieków Czajka oraz współpracować ze służbami w Warszawie i całym kraju - tłumaczył.

Trzaskowski zaznaczył, że w Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie pojawiły się także służby wojewody po to, by ocenić wszystkie skutki awarii oczyszczalni ścieków Czajka. - Trzeba było wejść do środka rurociągu, aby sprawdzić na ile poważna jest awaria. W tej chwili bada to MPWiK. Na razie jest za wcześnie by mówić, jak rozległa jest awaria i jakie są jej skutki np. dla Wisły. Sprawa ma dla nas najwyższy priorytet - przekonywał.

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Jakie skutki dla Wisły?

W czwartek zaplanowano kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego w Warszawie. W momencie, kiedy skutki zostaną ustalone, a awaria zostanie usunięta, nieczystości znowu będą przyjmowane przez oczyszczalnię ścieków Czajka. W ciągu każdej sekundy do Wisły trafia trzy tysiące litrów zanieczyszczonej wody. Na miejscu pracują inspektorzy, którzy będą mogli ocenić stopień zanieczyszczenia rzeki. - W tej chwili nie ma powodów, aby panikować - uspokaja prezydent Warszawy.

Z wyliczeń służb wynika, że za około 50 godzin zanieczyszczona woda z oczyszczalni ścieków Czajka dotrze do Płocka. Powiadomiono odpowiednie instytucje wojewódzkie i rządowe tak, aby miasta, które są położone w dalszej części biegu Wisły, mogły zaopatrzyć mieszkańców w wodę pochodzącą z innych źródeł.

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Kto zauważył wyciek do Wisły? Wyciek z oczyszczalni ścieków Czajka mieli zauważyć policjanci patrolujący brzeg Wisły - informuje "Super Express". Zagrożone miały być przez to ujęcia w Nowym Dworze czy Płocku. W kranach miała pojawić się żółta woda, ale nie wiadomo czy ma to związek z wyciekiem w Warszawie. Na miejsce zdarzenia zostały wysłane służby sanepidu.

Oczyszczalnia ścieków Czajka w Warszawie jest zlokalizowana na terenie Choszczówki. To jedna z największych oczyszczalni w Polsce. Została zaprojektowana na początku lat 70. XX wieku. Swoją działalność rozpoczęła w 1991 r. W 2012 r. zakończyła się jej rozbudowa. Do oczyszczalni spływają ścieki z prawobrzeżnej części stolicy oraz z Legionowa, Marek i Zielonki.

Do podobnych sytuacji jak w Warszawie doszło ostatnio nad morzem. W czerwcu z powodu awarii w oczyszczalni Swarzewo ścieki trafiły do Zatoki Puckiej. Z kolei w maju 2018 r. doszło do awarii przepompowni Ołowianka, a do Mołtawy trafiło milion litrów ścieków.