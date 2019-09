Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Rafał Trzaskowski zwolnił jedną osobę

Ratusz równolegle pracuje nad dwoma alternatywnymi scenariuszami po awarii oczyszczalni ścieków Czajka. To zabezpieczenie na wypadek, gdyby most pontonowy nie był w stanie pracować miesiącami. Prezydent Warszawy poinformował, że pracę stracił wiceprezes MPWiK, jednak nie miało to bezpośredniego związku z awarią.

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków Czajka. Rafał Trzaskowski zwolnił jedną osobę (PAP, Fot: Piotr Nowak)

Wstępną bezpośrednią przyczyną awarii kolektorów w oczyszczalni ścieków Czajka jest rozszczepienie i rozwarstwienie rur w czasie jego wykonania. - Doszło do problemów z łączeniem poszczególnych elementów. Powinny być izolowane fabrycznie, ale nie dochowano staranności. W dalszym ciągu trwają jednak bardzo szczegółowe analizy. W kolejnych dniach i tygodniach zostaną podane dokładniejsze informacje - zapewnił podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.

Warszawa. Awaria w oczyszczalni ścieków Czajka. Ratusz o alternatywnych działaniach

Usterka nie została wychwycona, bo na złączenia została nałożona obejma, przez co nie było to widoczne podczas przeglądów. Prezydent Warszawy poinformował, że warszawski ratusz pracuje nad dwoma alternatywnymi scenariuszami po awarii oczyszczalni ścieków Czajka. Rozwiązania są przygotowywane na wypadek, gdyby most pontonowy nie mógł funkcjonować miesiącami. Takie zastrzeżenia formułowali m.in. wojskowi inżynierowie.

Rozwiązane ma polegać na transportowaniu ścieków przez rurociąg mostem Północnym lub puszczeniu zanieczyszczeń przez tunel, który nie uległ zniszczeniu. Ratusz bada także możliwość jeszcze większego ozonowania, choć już teraz uznaje się to rozwiązanie za bardzo skuteczne. Już teraz usuwa się 90 proc. wszystkich bakterii. Natleniana też jest woda, co przyśpiesza proces samooczyszczania się rzeki.

Warszawa. Most pontonowy na Wiśle samowolą budowlaną?

Sam most pontonowy ma być samowolą budowlaną - informuje Radio Zet. Dopiero w poniedziałek przedstawiciele przedsiębiorstwa Wody Polskie, które koordynują budowę, zgłosili warszawskiemu ratuszowi rozpoczęcie prac. Wojsko do jego budowy przystąpiło jednak już w weekend. Urzędnicy zapewniają, ze zaświadczenie zostanie wydane.

Trzaskowski zdradził, że doszło do istotnego uchybienia formalnego, które nie miało wpływu na awarię. Brakowało m.in. jednego przeglądu pięcioletniego. Wykonywane jednak były przeglądy roczne o znacznie szerszym spektrum. Pracę stracił za to wiceprezes MPWiK, który był odpowiedzialny za nadzór dokumentów. Włodarz stolicy zapowiedział wykonanie dodatkowego audytu.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podziękował za pomoc rządowi po awarii oczyszczalni ścieków Czajka

Prezydent Warszawy podziękował rządowi za pomoc. Zapewnił, że współpraca przebiega dobrze. - W pierwszych dniach było dużo polityki, a teraz trwa rozwiązywanie problemu - tłumaczył.

Prezes stołecznego MPWIK poinformowała, że wykonawca został wybrany w 2010 r. Firmy jako podmioty już nie istnieją, bo popadły w upadłość. - To jednak kwestia poszczególnych osób, które odpowiadały za konkretne odcinki. Będziemy je sprawdzali. Rozliczenie może dotyczyć konkretnych specjalistów, ale teraz jest na to za wcześnie - wyjaśniała.