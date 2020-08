Warszawa. Awaria rury przesyłowej do "Czajki". Ścieki znów w Wiśle

"Właśnie dowiedziałem się, że doszło do awarii rury przesyłowej do 'Czajki'. Właściwe służby już zostały poinformowane. Na czas awarii uruchomiliśmy ozonowanie. Powołałem sztab" – czytamy na Twitterze Rafała Trzaskowskiego prezydenta Warszawy.

Głos w sprawie zabrał też wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. – Dostaliśmy pierwsze informacje o przecieku. Z tunelu, w którym znajdują się kolektory, jest odpompowywane szambo, po to, by zidentyfikować miejsce awarii. (...) Oczywiście będziemy gotowi do tego, by udzielić pomocy – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info.