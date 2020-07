Warszawa. Awaria w oczyszczalni "Czajka". Ekspertyza trafiła do NIK

O sprawie informuje Radio ZET. Przypomnijmy: 29 sierpnia 2019 roku doszło do awarii w oczyszczalni ścieków "Czajka". Początkowo przestał działać jeden z kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Wówczas uruchomiono kolektor zapasowy. Jednak in także uległ awarii. Od tego momentu ścieki były wtłaczane prosto do Wisły.