Warszawa. Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka". Ogromne koszty

Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka". Ścieki nie płyną już do Wisły, ale to rozwiązanie tymczasowe. Koszt naprawy szacuje się na co najmniej 23 mln zł netto - poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Oczyszczalnia "Czajka" - awaria. Na zdj. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (Facebook.com, Fot: @warszawa)

Do poważnej awarii w warszawskiej oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło pod koniec sierpnia. Uszkodzony został układ przesyłający ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni. W efekcie usterki nieczystości były zrzucane wprost do Wisły.

Zdecydowano się na budowę tymczasowego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy są przepompowywane do oczyszczalni "Czajka".

- Okazało się, że te uszkodzenia główne, które stały się przyczyną awarii, one powstały na odcinku stumetrowym rurociągu i w związku z tym odcinek zostanie wymieniony na stalową rurę, i ścieki będą mogły popłynąć w tunelu, dzięki naprawie tego rurociągu - mówił pod koniec września Rafał Trzaskowski. Przyznał, że aby ustalić przyczynę awarii kolektorów, które odprowadzały ścieki do oczyszczalni Czajka, miasto wydało już 7 mln zł.

Teraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji poinformowało, że podpisano umowę z Inżynierią Rzeszów S.A. na odtworzenie układu przesyłającego ścieki do zakładu "Czajka”.

"Mając świadomość, jak ważne jest przywrócenie przesyłu ścieków rurociągami pod Wisłą dla mieszkańców Warszawy oraz środowiska naturalnego, Spółka w wykonaniu obowiązków informuje, że podpisała umowę na roboty budowlane dotyczące naprawy układu przesyłowego ścieków. Roboty będą prowadzone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu" - brzmi komunikat.

W ramach umowy wykonawca zamontuje nowe stalowe rury o długości ok. 100 m każda, a także wykona inne prace natury odtworzeniowej i remontowej, w tym zostaną przeprowadzone próby szczelności rurociągów przed ich rozruchem. Przypominamy, że harmonogram zakłada uruchomienie przesyłania ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków "Czajka” przez tunel pod Wisłą w połowie listopada br.

Wartość umowy to 23 mln zł netto.

Wody Polskie będą się starały utrzymać zastępczy rurociąg przesyłający ścieki do "Czajki" do 15 listopada - informuje Polsat News. - Odprowadzanie ścieków to zadanie gminy i za to bezpośrednio odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski – powiedział w środę w Gdańsku prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Potwierdził także, że ścieki do Wisły już nie płyną, a rurociąg działa.









































Źródło: East News

























