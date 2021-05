Warszawa. Awaria w szpitalu przy Banacha. Informatyczne systemy medyczne siadły

O awarię zapytaliśmy dyrekcję szpitala. Sekretariat dyrektora CSK UCK WUM przy ul. Banacha poprosił o wysłanie pytań na pocztę e-mail, co też uczyniliśmy. Chcieliśmy wiedzieć, czy faktycznie doszło do usterki systemu, która uniemożliwiła w tym dniu obsłużenie pacjentów, co mogło być przyczyną i czy rzeczywiście pojawiły się kłopoty z naprawą. Interesowały nas jednak przede wszystkim perspektywy na funkcjonowanie przychodni we wtorek. Mimo telefonicznych próśb, kierowanych do sekretariatu, nie udało się uzyskać odpowiedzi na ani jedno z tych pytań.