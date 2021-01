Warszawa. Awarie ciepłownicze to styczniowa codzienność. Teraz kolej na Bielany

Podobny niefortunny układ zdarzeń miał miejsce w środę. Do awarii doszło w okolicy ul. Grzegorzewskiej i Cynamonowej. W zimnych mieszkaniach noc spędzić musieli także mieszkańcy ul. Zagłoby, Keniga i Orląt Lwowskich. Dopiero w czwartkowe popołudnie sytuacja wróciła do normy.

Warszawa. Czarna seria awarii grzewczych trwa. Kolejne ulice przechodzą próbę

Styczniowe mrozy nie oszczędzają żadnego rejonu stolicy. Miejska sieć ciepłownicza nie radzi sobie z niskimi temperaturami. Już dziesięć dzielnic musiało przetrwać kryzys w dostawach ciepła, niektóre nawet dwukrotnie. Z problemami zmierzyły się już Białołęka, Praga Północ i Południe, Bródno, Targówek, Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Wola i Bemowo. W niedzielę doszło do awarii na Ursynowie. Czasem zjawisko to przypadało na naprawdę zimne noce i dni.

Seria katastrof następuje po sobie od tygodnia. Nie ma dnia bez awarii. Najpoważniejsza nastąpiła w Elektrociepłowni Żerań, należącej PGNiG Termika. Do uszkodzeń rurociągu i przerw w dostawach ogrzewania do całych kwartałów mieszkań dochodziło każdego dnia, bywało, że działo się to w różnych punktach miasta jednocześnie.

Miasto powołało sztab kryzysowy. Chodzi o zredukowanie skutków tego kryzysu dla mieszkańców. We współpracy z władzami dzielnic przygotowywane są nawet miejsca ewakuacji na wypadek, gdyby przerwa w dostawie ciepła miała potrwa dłużej. Jak zapewniła Karolina Gałecka, rzeczniczka Urzędu m.st. Warszawy, strażnicy miejscy udają się do dzielnic, w których dochodzi do awarii i chodzą od drzwi do drzwi, by ustalić, czy nie trzeba pomocy.