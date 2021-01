Warszawa. Awarie sieci energetycznej i ciepłowniczej

Poinformowano, że awaria powinna zostać usunięta do godz. 20. Blados dodał, że "większość osób powinna już je mieć znów zasilanie, bądź odzyskać je wkrótce". - Do zakończenia prac mogą jednak zdarzyć się jeszcze drobne przerwy w dostawach - zaznaczył.

W poniedziałek do awarii doszło również na warszawskim Solcu. Łącznie mieszkańcy siedmiu budynków utraciło dostęp do energii cieplnej: pięć przy ul. Solec oraz po jednym przy ul. Tamka i Kruczkowskiego. Około godz. 8 we wtorek planowane jest przywrócenie dostaw. Rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka potwierdziła, że awaria nie powinna trwać dłużej niż 24 godziny.