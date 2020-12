Warszawa. Babcia Kasia chce działać na własny rachunek, nie w grupie Polskich Babć

Znana z protestów opozycji ulicznej Babcia Kasia naprawdę nazywa się Katarzyna Augustynek. O swojej decyzji poinformowała telefonicznie w sobotę, 5 grudnia "Gazetę Wyborczą". Zadzwoniła do redakcji z prośbą, by już nie podpisywać jej w tekstach jako przedstawicielki Polskich Babć.

Jak wyjaśniła, takie formalne stowarzyszenie powstało na początku listopada, ale ona do niego nie należy. Nie chce należeć do żadnej formalnej organizacji. - Polskim Babciom życzy jak najlepiej, ale nie chce być już z nimi identyfikowana, dlatego też od połowy listopada nie chodzi już z flagą Polskich Babć na protesty. W mediach chce występować jako Babcia Kasia, bo tak nazywają ją ludzie, albo po prostu jako Katarzyna Augustynek – czytamy w dzienniku.

- W mediach jestem nazywana Polską Babcią. Nie jest to precyzyjne. Współtworzyłam ten ruch, ale nie należę do Stowarzyszenia "Polskie Babcie", które zostało zarejestrowane 2 listopada 2020 r. Życzę mu wszystkiego najlepszego, ale działam - jak zresztą zawsze od 2015 r. - na swój własny rachunek, współpracując z wieloma inicjatywami, jak Literiada, TVPŁŻE, Obywatele RP, a ostatnio także ruchy tęczowe (LGBT) i młodzieżowe. Jeśli można mieć za pośrednictwem OKO.press prośbę do mediów: nazywajcie mnie Babcią Kasią. Tak zresztą nazywa mnie ulica. Katarzyna Augustynek, 5 grudnia 2020 – podkreśla w oświadczeniu.