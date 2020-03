Warszawa. Badania wojskowe zostały wstrzymane. Powodem koronawirus

"Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność" - informują urzędnicy.

Decyzja związana jest z pandemią koronawirusa. Zakończenie badań ma na celu zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Według danych przed komisją stawiło się do tej pory ok. 35-40% uprawnionych do tego osób. Pozostali do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwani w 2021 r.