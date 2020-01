Warszawa. Balansował na granicy, spacerując po... balkonach Ursynowa. Mścił się za nieszczęśliwą miłość

Porzucony przez dziewczynę - igrał ze śmiercią. Plan zemsty jako powziął mieszkaniec Warszawy, mógł skończyć się dla niego tragicznie. Stało się jednak inaczej.

Według ustaleń warszawskich policjantów, mieszkaniec Ursynowa rozstał się ze swoją kobietą. Między parą doszło do szeregu nieporozumień. Tego samego dnia mężczyzna zapewnił kobietę, że nie zamierza tak zostawić sprawy i uprzykrzy jej życie.

Kobieta zgłosiła to na policję, a ta zgłosiła się do winowajcy. Mężczyzna w popłochu rzucił się do ucieczki... po balkonach. Szybko jednak stwierdził, że nie da rady zejść z takiej wysokości. Z pomocą przyszły mu odpowiednie służby.