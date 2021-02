Warszawa. Banksy w Koneserze. Na street-artową wystawę nie ma już biletów

Wystawa "The Art of Banksy. Without Limits", pierwszy w Polsce pokaz prac intrygującego i otoczonego tajemnica twórcy, trwać ma od piątku do połowy kwietnia. Nie będzie jednak tak łatwo stanąć oko w oko z dorobkiem światowego artysty. Najbliższe wolne terminy odwiedzenia ekspozycji są dopiero w połowie marca.

Warszawa. Wystawa Banksy'ego, jednego z najsłynniejszych artystów street artu, od piątku w praskim Koneserze