Warszawa. Bazar Sadyba do likwidacji? Apel radnych

Inicjatorzy akcji prowadzą również rozmowy z dzielnicą, która popiera tę inicjatywę i szuka rozwiązania. Przygotowują też propozycję lokalizacji zastępczej przy ulicy Gołkowskiej. - Miejsce, w którym znajduje się Bazar Sadyba to ważny szlak komunikacyjny. Mieszkańcy nie wyobrażają sobie w tym miejscu kolejnego apartamentowca. To element przestrzeni publicznej, który zapewnia dostęp do zdrowej żywności i wyrobów rzemieślniczych - poinformowała mokotowska radna Miasto Jest Nasze Melania Łuczak.