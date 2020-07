Warszawa. Będą dodatkowe środki na infrastrukturę sportową

"Modernizacja warszawskich obiektów sportowych i propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców to zadania, które dla Warszawy są priorytetowe. Wsparcie modernizacji warszawskich obiektów sportowych przez samorząd Mazowsza to efekt dobrej współpracy i wspólnej troski o jak najszersze propagowanie aktywności dzieci i młodzieży. Warto zaznaczyć, że ponad 30% uczniów szkół ponadpodstawowych uczących się w warszawskich szkołach mieszka poza Warszawą, najczęściej na Mazowszu. Dlatego cieszę się, że wraz z samorządem Mazowsza określamy wspólne cele, które znajdują odzwierciedlenie we wsparciu finansowym warszawskich inwestycji sportowych" – podaje Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.