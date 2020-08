Warszawa. Będą łatwiejsze e-kontrole pojazdów. Rusza system RFID

Warszawa. Czytnik rozpozna automatycznie pojazdy uprawnione do darmowego postoju

"Skrót RFID (ang. Radio-frequency identification) oznacza system zdalnej identyfikacji radiowej. Za pomocą fal radiowych czytnik zamontowany na samochodzie ZDM rozpoznaje etykietę naklejoną na karty uprawniające do bezpłatnego postoju w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. To o tyle przydatne, że zarówno Karta Honorowa, jak i Karta Powstańca wydawane są na osobę i nie są przyporządkowane do konkretnego pojazdu" – wyjaśniają stołeczni drogowcy.