Warszawa. Będzie kontrola neonu z błyskawicą

Symbol błyskawicy. Różne zdania nt. Siatkarki

Gazeta ustaliła, że wykonana z neonowych rurek błyskawica to dzieło malarki Pauliny Ołowskiej. Na kostiumie siatkarki zamontowała ją współpracująca z artystką Fundacja Galerii Foksal. Ołowska w 2006 r. za zgodą wspólnoty mieszkaniowej doprowadziła do odrestaurowania neonu, wcześniej popsutego. Przeznaczyła na to pieniądze ze sprzedaży swoich prac. Od tamtej pory wspólnie z Fundacją Galerii Foksal opiekuje się instalacją.

- Siatkarka nie jest zabytkiem. Co więcej, gdyby nie nasza opieka, dawno już by nie istniała. Była zaniedbana, pozostawiona sama sobie. Zatroszczyła się o nią dopiero Paulina Ołowska. Za zgodą wspólnoty mieszkaniowej tego budynku doprowadziła do odrestaurowania neonu. Naprawiona Siatkarka stała się jednym z symboli Warszawy. Jest konserwowana z naszych funduszy. Nie mamy więc do czynienia z naruszeniem zabytku, tylko z interwencją artystki w uratowaną przez nią instalację - powiedziała dziennikowi Aleksandra Ściegienna z Fundacji Galerii Foksal.