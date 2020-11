Warszawa. Będzie nowy wykonawca pl. Pięciu Rogów. Unieważniono ofertę

Zarząd Dróg Miejskich długo zastanawiał się nad tą tanią ofertą, ale w końcu ją unieważnił. Powodem był kosztorys i to, że firma nie przedstawiła właściwych referencji. Spółka od decyzji odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej, która odrzuciła odwołanie.

Warszawa. Plac będzie jedną przestrzenią

Warszawa. Metamorfoza ulic

Oprócz przebudowy placu, metamorfozę przejdą też ulica Szpitalna (do Górskiego) i Krucza (do Alej Jerozolimskich). Zyskają nową nawierzchnię jezdni i chodnika, który zostanie poszerzony, aby pomieścić duży ruch pieszy. Przebudowa czeka również placyk na osi Kruczej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Widok. Zamiast "chaotycznego" parkingu dla kilkunastu aut będą drzewa i ławki.

Projekt oznacza zmiany w organizacji ruchu wokół placu. Ruch autobusów zostanie skierowany na Szpitalną, zaś ulica Zgoda zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji i Chmielnej). Sam plac i prowadzące do niego dojazdy zostaną oznakowane jako "strefa zamieszkania", co oznacza pierwszeństwo pieszych. U zbiegu Kruczej i Widok powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych, za to przejścia u zbiegu Złotej, Jasnej i Zgody staną się bezpieczniejsze dzięki ograniczeniu ruchu i przekrojowi jezdni.