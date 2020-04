Warszawa. Będzie remont wiaduktu na ul. Ostrobramskiej

Warszawa. Prace za 9 mln zł

Trzy firmy zgłosiły się do przetargu, który Zarząd Dróg Miejskich ogłosił pod koniec lutego. Najlepszą ofertę złożyła WPM Mosty. Firma za wykonanie prac otrzyma ok. 9 mln zł. Właśnie podpisano umowę na ich realizację.

Warszawa. Dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przyczółek Grochowski to ważny węzeł przesiadkowy. Są tu cztery przystanki autobusowe obsługujące 11 linii autobusowych. Są one oddalone od siebie. Dostęp do nich z wielu stron jest utrudniony przez schody. Kilka lat temu część węzła została dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Po północnej stronie węzła pozostały jednak schody niedostępne dla osób niepełnosprawnych.