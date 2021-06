Warszawa. Będzie staruszkowo "zwolnij tempo". Schronisko Na Paluchu tworzy placówkę dla psich seniorów

Do 2023 roku powstanie azyl dla najstarszych i najbardziej schorowanych zwierzaków. To poważna zmiana standardów w funkcjonowaniu schronisk dla zwierząt. Dom spokojnej psiej starości będzie zbudowany z wykorzystaniem technologii modułowej i drewnianych prefabrykatów. Zapewni zwierzęcym pensjonariuszom spokojne miejsce na ostatnie chwile życia. Będą tam odpowiednie warunki na humanitarne dotrwanie do finiszu.