Warszawa. Bemowo z Wolą połączone wszystkimi tunelami. Postępy na budowie metra

We wtorek zakończyło się drążenie tuneli na Woli. - Mamy to! Ostatni odcinek metra z Bemowa na Wolę jest już wydrążony! Dziś w nocy tarcza Elisabetta przebiła się do szybu wydobywczego przy stacji Ks. Janusza - przekazał we wtorek na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.