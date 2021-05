Warszawa. Betonowe słupy latarni wymienione na stalowe. Będzie nowocześnie

Na koniec 2020 r. tylko 20 proc. z ok. 55 tys. opraw na latarniach przy podlegających ZDM ulicach świeciło nowoczesnym światłem LED, zainstalowanym w ciągu ostatnich kilku lat. Do grudnia 2022 r. w ledowe lampy wyposażone będą wszystkie słupy oświetleniowe. Na mocy podpisanej na początku stycznia umowy firma LUG Light Factory zaprojektuje i dostarczy ok. 40 tys. opraw.