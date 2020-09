Warszawa. Bezdomna znalazła swoje tymczasowe miejsce

Następnego dnia strażnicy jednak znów spotkali 76-latkę, która oświadczyła, że nie jest w stanie samodzielnie udać się do placówki. Strażnicy postanowili jej pomóc. Następnego dnia przyjechał po nią radiowóz przystosowany do przewozu osób. W godzinach rannych funkcjonariusze wraz z pracownikiem socjalnym odnaleźli bezdomną i przewieźli ją do ośrodka przy ul. Wójcickiego.