Warszawa. Bezpieczniej na ulicy Radiowej. Kierowcy będą musieli zwolnić

"Kompleksowy profesjonalny audyt stanowi jedną z głównych podstaw w działaniach ZDM na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Do tej pory objął on już 12 dzielnic i ponad 3 tys. zebr, w tym roku kontrolujemy ostatnie 6 dzielnic. Przejścia dla pieszych na Bemowie zostały objęte audytem w 2019 roku. Zbadaliśmy 171 lokalizacji" – podał do ogólnej wiadomości ZDM.