Warszawa. Bezpieczniejsi piesi na Obozowej

Ulica Obozowa na Woli nie była zbyt przyjazna dla pieszych, a to za sprawą m.in. szerokości jednopasmowej jezdni, na której stołeczni kierowcy mieli okazję do zbyt szybkiej jazdy. Ponadto przystanki tramwajowe zlokalizowane tam nie są wyposażone w perony przystankowe, co także jest mało przyjaznym dla czekających rozwiązaniem.