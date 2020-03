Warszawa. Bezpłatne parkowanie w Warszawie? Jest reakcja rzecznika

Kraków i Gdynia zniosły opłaty w strefie płatnego parkowania. Czy to możliwe również w Warszawie? Zapytaliśmy o to Karolinę Gałecką, rzecznika prasowego m.st. Warszawy.

- W tym momencie nie ma żadnej decyzji o zniesieniu opłat. Musimy przede wszystkim dbać o to, by nie doprowadzić do chaosu i destabilizacji miasta - mówi portalowi Wawalove Karolina Gałecka, rzecznik prasowy m.st Warszawy.