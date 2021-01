Warszawa. Bezpłatne testy na koronawirusa dla nauczycieli klas 1-3

- Bezpłatne badania pod kątem COVID-19 dla pracowników warszawskiej oświaty to dobra decyzja, ale żałuję, że została podjęta przez władze rządowe tak późno. Apelowaliśmy o szeroki dostęp do testów dla nauczycieli i pracowników szkół jeszcze przed wrześniowym powrotem uczniów i personelu do zajęć stacjonarnych. Dopiero kiedy placówki oświatowe stały się ogniskami zakażeń i rozsadnikiem koronawirusa, rząd podjął decyzję o przejściu na edukację zdalną. Jako samorządowcy wciąż pytamy, dlaczego testów nie przeprowadza się również wśród pracowników żłobków i przedszkoli, które pracują przez niemal cały okres pandemii. (…) - powiedziała zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna w ratuszu za m.in. miejską edukację i ochronę zdrowia.