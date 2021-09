Warszawa. Białe miasteczko 2.0 rośnie. Medycy chcą spotkania z premierem

Medycy domagali się od poniedziałkowego przedpołudnia spotkania z premierem. Chcą, by Mateusz Morawiecki usiadł do rozmów z nimi we wtorek o godzinie 13. Po konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego protestujący skwitowali, że "stracili pół godziny z życia", bo padła tylko obietnica powołania kolejnego wiceministra do dialogu społecznego - Piotra Brombera. Minister odmówił jednak, wyjaśniając, że to on jest przedstawicielem rządu, ma wszystkie upoważnienia, a stawianie wymogów, które blokują rozmowy, jest niezrozumiałe.