Warszawa. Białe Miasteczko 2.0 znów chce rozmów z premierem. Medycy nie podpiszą "nieporozumienia"

Postulaty medyków pozostają takie same. Jednak żądali zmian ustawy dotyczących wynagrodzeń, a rząd proponuje, by nastąpiło to dopiero w lipcu 2022 roku, a nie natychmiast. W zapisie rządowym brakuje także konkretów. Protestujący są skłonni poszukać kompromisu, jednak oczekują, że do stołu zasiądzie z nimi minister zdrowia lub premier.