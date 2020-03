Warszawa. Białołęcki Świdermajer odzyskuje utracony blask

Budynek przy ulicy Fletniowej 2 na Białołęce to coś więcej niż dwupiętrowa, drewniana willa do złudzenia przypominający klasyczny świdermajer (domek letniskowy, który powstał na przełomie XIX i XX wieku na tzw. linii otwockiej, czyli w miejscowościach wzdłuż linii kolejowej Warszawa — Otwock). Drewniana willa wybudowana została około 1900 roku i jest jednym z niewielu budynków w tej okolicy, które przetrwały II wojnę światową. Niestety, ze względu na fatalny stan, przez lata groziła mu rozbiórka .

- W 1991 roku willę na własność wykupiła jedna z mieszkających w niej rodzin. Ze względu na fatalny stan techniczny budynek wykwaterowano w 2009 roku- czytamy na facebookowym fanpagu „Kamień i co? Ratujemy warszawskie zabytki".

Spadkobierców właściciela nie było stać na wykonanie kosztownego remontu. Na szczęście losem cennej drewnianej wilii zainteresowali się aktywiści Białołęki z Fundacji AVE, Stowarzyszenia Białołęka Dworska oraz Stowarzyszenia Razem dla Białołęki, którzy w 2007 roku zorganizowali akcję Ratujmy Białołęcki Świdermajer i namówili właściciela do podjęcia działań mających na celu uratowanie i renowację obiektu. W 2010 roku willa trafiła do rejestru zabytków, a dzięki pomocy Stołecznego Konserwatora Zabytków i dotacjom przyznanym przez jego biuro, trwa remont unikatowego budynku. Modernizacja zbliża się ku końcowi, a my już teraz możemy podziwiać pierwsze efekty.