Warszawa. Białołęka narzeka na unoszący się w dzielnicy smród

Warszawa. Białołęka zmaga się ze smrodem

W komentarzach pod wpisem trwa dyskusja na temat różnych źródeł nieprzyjemnych zapachów w dzielnicy. Jeden z użytkowników napisał "Na tych terenach nie powinny być składowane żadne odpady ze względu na bliskość Wisły i Kanału Żerańskiego - wszystko ścieka przez wody gruntowe. Ponadto, nieraz odór jest nie do wytrzymania. Nikt nie pytał o to mieszkańców. (..) Potrzebna jest pilnie zmiana zagospodarowania terenu. Były w tej sprawie liczne pisma. Jedna firma składująca odpady została zlikwidowana, niestety jest kolejna..."

Warszawa. Firma milczy

Niestety nie zdołaliśmy się dodzwonić do biura, a kierownik zakładu poinformował nas, że przebywa od dwóch tygodni na urlopie i musimy dzwonić do zakładu. Na skrzynkę mailową firmy wysłaliśmy wiadomość z pytaniem, czy dzieje się w niej obecnie coś, co mogłoby powodować tak nieprzyjemny efekt, a jeśli tak, to kiedy można spodziewać się zażegnania tej sytuacji.