Warszawa. Białołęka z bibliotecznym książkomatem. "Szkoda, że tylko do zwrotów"

Jak zawsze, są zwolennicy i przeciwnicy. Jedni nie kryją entuzjazmu, że oddać wypożyczone egzemplarze można o każdej porze dnia i nocy. Ideałem byłoby oczywiście, gdyby do podobnej skrzynki, jak do paczkomatu, można było siecią zamówić sobie książki do wypożyczenia i odebrać dzięki otrzymanemu na telefon kodowi do otwierania swojej szufladki.

Przeciwnicy martwią się o stan książek wrzucanych do otworu w metalowym pojemniku. Te wątpliwości może rozwiać jednak lektura regulaminu. Zaleca on umieszczanie zwracanego egzemplarza grzbietem do środka wrzutni i pojedyncze wkładanie oraz delikatne postępowanie. Zreszta za klapką jest konstrukcja, która pozwala książce ześliznąć się płynnie do wnętrza. Książka ląduje na półce, znajdującej się na odpowiedniej wysokości. Potem ta półeczka opuszcza się pod wpływem ciężaru przybywających we wrzutni książek. W rezultacie książki nie niszczą się.