Warszawa. Biblijnymi cytatami uczą, jak żyć. Billboardowej ewangelizacji ciąg dalszy

Zaczęło się od wskazówek, wywieszanych na wielkich tablicach reklamowych w mieście przez Rotę Niepodległości. Miały one uderzać w społeczność LGBT, odwołując się do starotestamentowego przekazu Pisma Świętego. Teraz będzie riposta Spontanicznego Sztabu Obywatelskiego.

"Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego" - wywieszenie tego cytatu z Księgi Powtórzonego Prawa na ulicach sfinansowało stowarzyszenie Roty Niepodległości. Organizacja na swoim portalu społecznościowym pochwaliła się tym takimi słowami: "Warszawa mówi STOP nachalnej ideologii LGBT! Dziś w stolicy zawisły nasze billboardy, które przypominają, co jest zboczeniem i wynaturzeniem, a co normalnością".

Materiały prasowe Warszawa. Czy Pismo Święte jest dziś aktualne? Biblijnymi cytatami uczą, jak żyć. Billboardowej ewangelizacji ciąg dalszy (Materiały prasowe)

Roty - ruch opowiadający się jako zgromadzenie Polaków mających za wartość "interes narodowy, suwerenność państwa i krzewienie patriotyzmu" - odwołuje się do Biblii, by przywołać rodaków do porządku i przypomnieć, że Polska to kraj katolicki, w którym powinno się żyć zgodnie z literą słowa bożego.

Teraz organizacja pod nazwą "Spontaniczny Sztab Obywatelski" postanowiła przypomnieć narodowcom, że w świętych księgach można też znaleźć zdania potępiające kłamców, bałwochwalców, cudzołożników czy złodziei.

Akcja #BillboardzBiblią polega na ustawieniu w miejskiej przestrzeni nowych tablic reklamowych, również z cytatami z Pisma Świętego. Napisów jest osiem, ale może ich być więcej, bo - jak zauważa sztab obywatelski w sieciowym wpisie - jeszcze wiele jest w biblijnych księgach wskazówek, o których ludzie, zwłaszcza ci wierzący, praktykujący i mocno podkreślający swoją religijność, często zapominają.

"4 pierwsze #BilboardzBiblią będą towarzyszyły tym pięknym postawionym przez narodowców, ukazując wybrane, równie aktualne fragmenty. Mówią o włosach, ubraniach, tatuażach i... członkach" - zapowiadają organizatorzy akcji.

Materiały prasowe Warszawa. Biblijnymi cytatami uczą, jak żyć. Billboardowej ewangelizacji ciąg dalszy. W Piśmie Świętym każdy znajdzie wskazówkę dla siebie (Materiały prasowe)

Dwa kolejne będą kierowane specjalnie do przedstawicieli instytucji, obok których staną - przy TVP i Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Dwa ostatnie pojawią się w centrum Warszawy i zostaną tak do połowy listopada, bo wtedy, na co liczbą organizatorzy, może przeczytają je uczestnicy tegorocznego Marszu Niepodległości.

Spontaniczny Sztab Obywatelski apeluje do wszystkich, którzy tę akcję uznają za sensowną i chcą ją wesprzeć, by czynili to za pośrednictwem zrzutki.pl, na której to platformie zainicjowali gromadzenie funduszy na ten cel.

Publicysta Tomasz Terlikowski o słowach abp. Marka Jędraszewskiego. "Jest przeciwskuteczny"