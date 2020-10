Warszawa. Bieg Niepodległości 2020 w zmienionej formule

"Ale to nie oznacza, że nie można świętować! Wręcz przeciwnie, zachęcamy do biegowej aktywności w swoich rodzinnych stronach, w małych grupach lub drużynach, lecz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, przestrzegając reżimu sanitarnego. Zachęcam, aby pobiec w koszulkach z poprzednich edycji biegu i – jeśli to możliwe – wspólnie z innymi osobami stworzyć tam, gdzie akurat się będzie, małe, 'żywe' flagi Polski" – powiedziała wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.