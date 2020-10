Warszawa. Bieg Papieski w parku Moczydło w nowej formule

– Bieg Papieski na dobre wpisał się w dzielnicową tradycję i ma grono stałych uczestników, z którymi spotykamy się co roku. Tym razem zmieniamy jednak formułę wydarzenia. W trosce o bezpieczeństwo uczestników unikamy wspólnego startu i licznego gromadzenia się – przekazał burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

Warszawa. Nowa formuła biegu

- Trasa biegu o długości około 1920 metrów z wyznaczonymi startem i metą będzie przygotowana 10 października od godziny 10:00 do 15:00 w parku Moczydło. Aby wystartować, będzie trzeba zarejestrować się w biurze zawodów i po zmierzeniu temperatury wyruszyć na trasę. Można ją pokonać biegnąc lub maszerując (np. z kijkami do nordic walkingu). Pomiar czasu ani klasyfikacja nie będą prowadzone, więc każdy może przebyć dystans swoim tempem, nawet wielokrotnie – czytamy w komunikacie.

Na trasie umieszczone będą trzy stacje nawiązujące do postaci Jana Pawła II: Wadowice, Kraków, Rzym. Dzięki ks. Zbigniewowi Godlewskiemu z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP oraz Mt 5,14/ Muzeum św. Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego znajdą się tam zdjęcia i pamiątki związane z patronem biegu.

– Cieszymy się, że Muzeum Mt 5,14 mogło włączyć się do Biegu Papieskiego w szczególnym roku – 100. rocznicy urodzin naszego patrona. Oprócz plansz z krótkimi historiami z życia Jana Pawła II na trasie znajdzie się też nie lada atrakcja – Replika Warszawy M-20, czyli historycznego auta, którego właścicielem od 1958 r. był Karol Wojtyła – mówi Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Mt 5,14.

– Bieg Papieski to już tradycja na Woli, dlatego cieszę się, że mimo pandemii udaje się kontynuować tą wspaniałą formę upamiętniania św. Jana Pawła II. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa pod wieloma względami, ale chyba najważniejsze jest nawiązanie do setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Dziękując wszystkim za życzliwość i zaangażowanie, gorąco zachęcam do udziału – dodał ks. Zbigniew Godlewski, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP.