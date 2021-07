Warszawa. Bohater dostanie skwer. Wacław Lipiński będzie uhonorowany na Mokotowie

Nad nadaniem imienia podpułkownika Lipińskiego skweru u zbiegu ulic Bukowińskiej i Puławskiej obradować mają radni dzielnicy Mokotów. W tej koncepcji jest przewrotna myśl historyczna. To, jak pamiętają warszawiacy, którzy przeżyli stan wojenny, miejsce postoju wojskowej maszyny. Straszyła ona swoim groźnym widokiem mieszkańców tej części Mokotowa. Postawiono ją u wlotu do ulicy Ikara, by odstraszała ewentualnych desperatów, gotowych zaatakować prywatną przestrzeń generała Wojciecha Jaruzelskiego, mieszkającego w jednym z domków.