Warszawa. Brakuje miejsc w szpitalach. Pacjenci wożeni do innych miast

- Nierzadko odbijamy się od szpitala do szpitala, bo mało który może i chce przyjąć zakażonych pacjentów. Jeździmy do Pruszkowa, Nowego Dworu, Żyrardowa. Ostatnio jedna ekipa wiozła faceta z Bemowa do Grodziska Mazowieckiego. Inni jechali aż do Wyszkowa. A czasami nie jeździmy, tylko stoimy i czekamy, aż przyjmą pacjenta. Pod szpitalem Orłowskiego chłopaki czekali ostatnio z pacjentem przez prawie pięć godzin - relacjonuje.