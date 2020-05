Warszawa. Brama warszawskiego zoo ponownie otwarta dla odwiedzających

Warszawa. Zoo otwiera część parkową i zamknięte wybiegi

Dyrekcja zoo informuje, że na razie do do dyspozycji odwiedzających oddana zostanie część parkowa ogrodu oraz wybiegi zamknięte. Zoo funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 18:00 i do godziny 19 w weekendy. Należy jednak pamiętać, że kasy będą zamykane na godzinę przed przed zamknięciem bram.