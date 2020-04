Warszawa. Brutalnie znęcał się nad patnerką. Groził, że zabije i obleje kwasem

Policjanci zgłoszenie otrzymali kwadrans po 21. Interweniowali zaniepokojeni sąsiedzi, którzy usłyszeli odgłosy awantury, najpierw męski krzyk, a potem wołanie o pomoc kobiety. Po wejściu do mieszkania policjanci zobaczyli zapłakaną i wystraszoną 25-latkę i dwa lata starszego mężczyznę, który nawet w ich obecności wyzywał partnerkę.

- Gdy pokrzywdzona chciała zadzwonić na Policję , wyrwał jej telefon komórkowy, grożąc, że ją zabije i obleje jej twarz kwasem. Następnie wylał na nią sok ze szklanki. Wówczas kobieta poszła do łazienki, żeby zmyć resztki soku z włosów. Napastnik poszedł za nią. Chwycił ją za głowę i zaczął uderzać o kabinę prysznicową. Wtedy wyrwała się i przez okno wołała o pomoc - relacjonuje Robert Koniuszy z biura prasowego Komendanta Stołecznego Policji.

Warszawa. Nawet 5 lat więzienia dla oprawcy

Kobieta ze stłuczeniem głowy, ranami, otarciami i śladami ugryzień trafiła do szpitala. Oprawca był trzeźwy. Trafił już do celi, gdzie czeka na przedstawienie zarzutów. Sprawą zajęli się już funkcjonariusze z mokotowskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Za psychiczne i fizycznego znęcanie się nad partnerką może zostać skazany nawet na 5 lat więzienia.