Warszawa. Brutalny napad na Woli. Bili i kopali po głowie, aż stracił przytomność

Chodzi o brutalne pobicie, do którego doszło na warszawskiej Woli w maju tego roku. Mężczyzna z rozległymi obrażeniami trafił do szpitala.

"Policjanci wstępnie ustalili, że w zdarzeniu brało udział trzech mężczyzn, którzy zaatakowali pokrzywdzonego. Sprawcy zadawali mu ciosy pięścią. Pokrzywdzony upadł na ziemię i nadal był bity i kopany po głowie, aż w końcu stracił przytomność. Na to zareagowali przechodnie, którzy próbowali odciągnąć ich od leżącego na ziemi pobitego mężczyzny" – podaje kom. Marta Sulowska ze stołecznej policji.

Od maja służby poszukiwały sprawców napaści, sprawdzany był monitoring i przesłuchiwani byli świadkowie zdarzenia. Zabezpieczone zostało nagranie, które ukazuje jak trzech mężczyzn rzuca się na pokrzywdzonego. Nawet w momencie, gdy ofiara upada na ziemię, napastnicy nadal kopią go i biją pięściami, do momentu w którym traci on przytomność.