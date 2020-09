Warszawa. Budynek dla dzieci niedosłyszących w nowej odsłonie

Urząd Dzielnicy Śródmieście zakończył prace adaptacyjne w budynku przy ul. Twardej 8/12. Dzięki renowacji dzieci i młodzież z niedosłuchem oraz afazją będą miały bardzo dobre warunki do nauki i opieki. Prace obejmowały m.in. rozbudowę, termomodernizację oraz wymianę instalacji.

1 września rozpocznie tu działanie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego. Dotychczas mieścił się w Pałacu Sapiehów przy ul. Zakroczymskiej 6.

Ośrodek im. Ottona Lipkowskiego zapewnia specjalistyczną opiekę prawie setce wychowanków, w tym nawet dwulatkom. Dzięki niemu możliwe jest niwelowanie różnic oraz kształcenie dzieci dotkniętych wadami słuchu oraz mowy. Zasługuje więc na najlepsze warunki lokalowe, których nie zapewniała dotychczasowa siedziba – poinformował Urząd Dzielnicy Śródmieście.

Powierzchnia Twardej 8/12 liczy około 4 tys. m2. Budynek jest na tyle duży, aby zaspokoić potrzeby placówki. Stąd decyzja o jego modernizacji i przeznaczeniu na rzecz szkoły.

– Dotrzymaliśmy słowa, 1 września 2020 r. dzieci dotknięte problemami słuchowymi oraz afazją rozpoczną naukę w budynku, który jest pod każdym względem lepszy od dotychczasowej siedziby szkoły. Choć z zewnątrz Twarda 8/12 wygląda na kolejną niczym niewyróżniającą się tysiąclatkę, to w środku mamy do czynienia z nowoczesną technologią i warunkami, które pomagają zdobywać wiedzę i wyrównywać szanse. Modernizacja obiektu to przede wszystkim inwestycja w lepszą przyszłość tych, którzy już u progu swojego życia mają trudniej niż rówieśnicy. Nowa siedziba jest realną pomocą nie tylko dla dzieci, ale także dla ich rodzin – powiedział burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.

Warszawa. Zakres prac budowlanych

Prace budowlane rozpoczęły się jesienią 2019 r. Prowadzone były zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Niemal pół roku wcześniej przystąpiono do prac projektowych. W niecały rok m.in. wymieniono instalację elektryczną, centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym. Aby zachować elewację z piaskowca budynek ocieplono od wewnątrz. Dzielnica Śródmieście wykonała również termoizolację dachu oraz dobudowała dwie klatki schodowe, dostosowujące obiekt przy Twardej 8/12 do przepisów ppoż. – czytamy w komunikacie dzielnicy.

Budynek po modernizacji oferuje nowoczesne rozwiązania techniczne, jakich nie mógł zagwarantować zabytkowy obiekt przy ul. Zakroczymskiej. Dodatkowo, jego lokalizacja – w samym centrum stolicy – ułatwi dojazd słabosłyszącym uczniom mieszkającym w różnych częściach miasta.

Warszawa. Nowoczesne udogodnienia

W budynku przy ul. Twardej 8/12 powstało aż 16 sal lekcyjnych o wymiarach odpowiadających szczególnym potrzebom osób z dysfunkcjami słuchu, w tym pięć pracowni przedmiotowych (chemiczna, fizyczna, biologiczna, plastyczno-techniczna, informatyczna) oraz pięć sal przedszkolnych. Budynek został doposażony w dźwig zapewniający dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchu. Świetlice, internat, stołówka, biblioteka, gabinety dla psychologów, logopedów, sale do zajęć wczesnego wspomagania, integracji sensorycznej oraz sala gimnastyczna – to wszystko 1 września zostanie oddane do dyspozycji wychowanków placówki.

– Każde z pomieszczeń zostało odpowiednio wyciszone, co pozwoli na znaczne podniesienie efektywności prowadzonych zajęć. Dodatkowo parter wyposażono w pętle indukcyjną, nieobecną w Pałacu Sapiehów. Jest to urządzenie, które zamienia dźwięk pochodzący np. z mikrofonów, komputerów czy tablic multimedialnych, na sygnały elektromagnetyczne odbierane przez aparaty słuchowe. Dzięki tej technologii każda słabosłysząca osoba znajdująca się w jej zasięgu ma możliwość wyraźnego słyszenia – wyjaśnił zastępca burmistrza Śródmieścia Paweł Martofel.

Uczniowie będą mieli zapewnione możliwości rozwoju ruchowego. Tuż obok budynku powstało boisko dostosowane do potrzeb uczniów, plac zabaw dla najmłodszych, a także siłownia plenerowa. Dogodną komunikację umożliwi wydzielona strefa – dedykowana busom oraz rodzicom dowożącym dzieci do szkoły. Łączny koszt inwestycji to 12 mln zł.