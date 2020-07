Warszawa. Budynek szkoły specjalnej w Wawrze już gotowy

Szkoła specjalizuje się w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których składową jest także autyzm. Do niedawna funkcjonowała przy ul. Przedwiośnie 1, zajmując zaledwie 300 mkw. To znacznie ograniczało jej rozwój. Przeprowadzka do budynku przy ul. Halnej 32 da szansę na lepsze funkcjonowanie szkoły – poinformował stołeczny ratusz.