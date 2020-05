Warszawa. Budynek teatru WARSawy w rękach miasta

Warszawa. Budynek przejdzie na własność miasta

Chodzi o budynek pod adresem Rynek Nowego Miasta 5/7, gdzie od 2013 roku działa Teatr WARSawy. Nieruchomość ta należy do władz stolicy oraz prywatnej firmy, spółki Serenus. Firma od 2009 roku negocjowała z Warszawą zamianę lokalu przy Rynku Nowego Miasta na inną nieruchomość. Wszystko wskazywało na to, że w 2017 dojdzie do skutku, tak się jednak nie stało. Radni w trakcie czwartkowej sesji byli o wiele bardziej przychylni, a nieruchomość przejdzie do miejskich zasobów.