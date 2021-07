Warszawa. Budżet obywatelski. Wiadomo, co zyskają warszawiacy

Warszawa. Budżet obywatelski. Czy wszystko było uczciwie? Chcą unieważnienia

Jednocześnie z wątpliwościami, dotyczącymi mechanizmów glosowania w budżecie obywatelskim zgłosił się do mazowieckiego wojewody prezes Stowarzyszenia „Lubię Miasto”, Paweł Budrewicz. W piśmie wysłanym w dniu ogłoszenia zwycięskich projektów zaapelował on do wojewody, by jako organ nadzorujący gminę pod kątem zgodności działań z prawem, zażądał wyjaśnień od prezydenta Warszawy oraz stwierdził nieważność uchwały rady miasta w sprawie budżetu.