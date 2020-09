Warszawa. Budżet obywatelski. Wiemy, które projekty wybrali mieszkańcy stolicy

Mieszkańcy Warszawy głosować mogli do 15 września. To już siódma edycja budżetu obywatelskiego. Do etapu głosowania zakwalifikowano łącznie 1503 projekty - 1397 dzielnicowe i 106 ogólnomiejskie. Stolica przeznaczy w 2021 roku ponad 83 miliony złotych na realizację wybranych pomysłów.