Warszawa. Budżet obywatelski. Wybierz najlepsze z 1429 projektów

Place zabaw, plenerowe siłownie, tężnie solankowe, kieszonkowe parki, zielone zakątki do wypoczynku, nowe drzewa, chodniki, latarnie - projekty dopuszczone do głosowania w ósmej edycji budżetu obywatelskiego najczęściej dotyczą rekreacji, zieleni i zmian w najbliższym otoczeniu. Rozpoczyna się tegoroczne głosowanie. Potrwa do końca czerwca.