Warszawa. Burmistrz Ursynowa chce częściowego otwarcia POW

W ocenie Kempy, tiry mogłyby wjechać na POW dopiero po oddaniu do użytku tunelu na Ursynowie – podaje PAP. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada, że miałoby to nastąpić wczesną wiosną 2021 r. - Wpuszczenie tirów teraz oznaczałoby permanentny korek i nie ma na to zgody ani dzielnicy, ani władz miejskich - twierdzi Robert Kempa.