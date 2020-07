Warszawa. Burmistrz Woli interweniuje ws. wycinki drzew

PKP PLK S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Warszawie, zwrócił się do Urzędu Dzielnicy Wola w dwóch wnioskach z prośbą o wydanie zgody na usunięcie ponad 3200 drzew oraz hektara krzewów na Odolanach.

Jak uzasadnia zakład, część drzew i krzewów rośnie niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z października 2019 roku. Pozostałe kolidują z planowaną przebudową Dworca Zachodniego, a konkretnie z placem magazynowym przeznaczonym do tej inwestycji. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie nie planuje nasadzeń zastępczych. Twierdzi, że brakuje odpowiednich terenów do takiej rekompensaty ubytków zieleni.

Burmistrz dzielnicy Wola zwrócił się z oficjalną prośbą o ponowną analizę sytuacji do prezesa PKP PLK S.A. - Wierzę, że będziemy wstanie wypracować kompromis, tak aby maksymalnie ograniczyć planowaną wycinkę drzew. Modernizacja Dworca Zachodniego, to bardzo ważna inwestycja, ale nie powinna wiązać się z ogołoceniem terenów zielonych na warszawskiej Woli. Liczę na spotkanie w tej sprawie, na którym wspólnie z przedstawicielami PKP PLK będziemy mogli omówić także możliwości nasadzeń kompensacyjnych, co pozwoli na zmniejszenie uszczerbku zasobów przyrodniczych na terenie Dzielnicy – powiedział burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.