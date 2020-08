Warszawa. Bursa nr 6 przeszła gruntowny remont

Budynek o powierzchni użytkowej 1648 tys. m2 przeszedł gruntowny remont. Każdy pokój wyposażono w nowe meble oraz dostęp do TV. W świetlicach wychowankowie będą mogli bezpłatnie korzystać z Internetu. W bursie urządzono też nowoczesne łazienki z kabinami prysznicowymi - każda z nich przynależy do dwóch pokoi mieszkalnych. Na parterze znalazła się ogólnodostępna pralnia z suszarnią. Do dyspozycji lokatorów jest także kuchnia wyposażona m.in. w zlew, płytę indukcyjną, lodówkę, kuchenkę mikrofalową oraz bezprzewodowy czajnik. Na kondygnacji piwnicznej powstał nowoczesny węzeł gastronomiczny z kuchnią i jadalnią, a na pierwszym piętrze biblioteka z czytelnią oraz w pełni wyposażona siłownia – przekazał stołeczny ratusz.