Warszawa. Burze idą szeroką ławą. To płytki niż znad Danii

Łowcy Burz tłumaczą, że taka sytuacja wiązać się może z "pojawieniem się komórek burzowych, które będą tworzyć zorganizowane układy wielokomórkowe, a także mogą pojawić się superkomórki burzowe". A to znaczy, że nad Warszawą mogą po chwilach nawarstwienia ciemnych burzowych chmur i rzęsistych opadów deszczu, mogą pojawiać się chwile wypogodzenia. Ale w trakcie burzowego apogeum mogą występować opady deszczu do 20-25 mm, lokalnie nawet do 30-40 mm i silny wiatr w porywach do 70-80 km/h oraz opady gradu do ok. 2 centymetrów.